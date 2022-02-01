التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا يدخل حيز التنفيذ في النمسا

باتت النمسا اليوم الثلاثاء، أول دولة أوروبية تلزم البالغين بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، والذي ينص على فرض غرامة مالية تصل إلى 3600 يورو على من يرفض تلقى اللقاحات.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، أنه سيتم إعفاء النساء الحوامل والأشخاص الذين لا يمكن تطعيمهم لأسباب طبية، وكذلك الأشخاص الذين تعافوا من العدوى في الأشهر الستة الماضية من الغرامة.

وكان وزير الصحة النمساوي فولفجانج موكشتاين، قد أعلن أن نصف مليون مواطن أصيبوا بفيروس كورونا خلال يناير الماضي فقط بواقع فرد من كل 15 فردا يعيشون في البلاد.

وشهدت فيينا وعواصم أوروبية أخرى خلال الأسابيع الأخيرة مظاهرات حاشدة رافقتها أعمال شغب واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، ضد القيود المفروضة من قبل حكومات هذه الدول، في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا في أراضيها.