مصادر: البنك المركزي الأوكراني قلص زيادة الفائدة استجابة لضغوط صندوق النقد

كشف محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأوكراني الذي عقد يوم 20 كانون الثاني/يناير الحالي عن استجابة أعضاء اللجنة لضغوط صندوق النقد الدولي وقرروا زيادة سعر الفائدة الرئيسية بأقل من المتفق عليه في البداية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المحضر القول إن أعضاء اللجنة العشرة صوتوا في البداية بأغلبية 7 أعضاء مقابل 3 أعضاء لصالح زيادة الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين إلى 11% في حين اقترح عضو واحد زيادة أكبر للفائدة.

ولكن مجلس السياسة النقدية المكون من 6 أعضاء فقط تجاهل قرار اللجنة وقرر زيادة الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة فقط إلى 10%.

ونقلت بلومبرج عن مصادر القول إن تغيير مقدار الزيادة جاء بعد أن عرض البنك المركزي المقترح على صندوق النقد الدولي الذي يقدم قروضا لأوكرانيا، والذي اعترض على الزيادة العالية باعتبارها ستؤثر سلبا على سوق المال في البلاد، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الأوكراني بالفعل من تداعيات التوتر المتصاعد مع روسيا.

وبحسب أحد المصادر فإن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رفض خلال لقاء مع محافظ البنك المركزي كيريلو شيفشنكو زيادة الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين.

كان البنك المركزي الأوكراني قد قرر يوم 20 كانون الثاني/يناير الماضي رفع سعر الفائدة الأساسي بواقع نقطة مئوية كاملة إلى 10 %، وهو ما جاء مخالفا لتوقعات خبراء الاقتصاد العشرة الذين استطلعت بلومبرج آراءهم،والخطوة التي تلت تصريحات من البنك المركزي تفيد بأن أغلب مجلس إدارته دعم مزيد من إجراءات التشديد. وتوقعت أغلبية ضئيلة زيادة بواقع نصف نقطة.

وقال البنك في بيانه "سوف يواصل البنك الوطني الأوكراني حلقة تشديد سياساته النقدية ويقف مستعدا للتحرك بحسم في حال استمرت العوامل المؤدية للتضخم في الظهور.. إذا ما زادت المخاطر الجيوسياسية فسوف يقف البنك الوطني الأوكراني مستعدا لتشديد سياساته النقدية".

ويحاول صانعو السياسات موازنة الجهود لإعادة التضخم إلى مداه المستهدف 4 % - 6 % ، في ظل التعافي الاقتصادي الضعيف حيث تعاني الصناعات الرئيسية من زيادة تكاليف الطاقة.

ويبلغ نمو أسعار المستهلك نحو 10 % أو أعلى منذ تموز/يوليو.