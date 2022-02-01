التحالف العربي: تدمير 17 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف مليشيا الحوثي

أعلن التحالف العربي «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ 17 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب وتعز، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشار التحالف إلى تدمير (17) آلية عسكرية ووقوع خسائر بشرية في صفوف مليشيا الحوثي، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء السعودية «واس»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وقتل 15 عنصرا حوثيا وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، بضربات جوية للتحالف العربي على مواقع عسكرية للمليشيات غربي محافظة تعز وسط اليمن.

وقال الجيش اليمني، في بيان تلقت «العين الإخبارية» نسخة منه، إن مقاتلات التحالف العربي ضربت بغارتين جويتين مواقع وتحصينات مليشيات الحوثي الإرهابية في بلدة الصراهم في مديرية جبل حبشي غربي تعز.

وأسفرت الغارات، وفق البيان، عن مقتل 15 عنصرا حوثيا وإصابة آخرين، وتدمير آليتين للمليشيات المدعومة من إيران.

البيان ذكر أن غارات أخرى استهدفت فجر اليوم الثلاثاء، موقعا للمليشيات في مدخل ذات البلدة، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الحوثيين، وتدمير أطقم عسكرية.

يأتي ذلك في ظل معارك متقطعة تشهدها جبهات محافظة تعز، فيما تحتدم المواجهات بضراوة في الجبهات الريفية الغربية للمحافظة بعيد عملية عسكرية أطلقها الجيش اليمني قبل أيام.