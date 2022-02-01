نائب المستشار النمساوي السابق شتراخه يواجه تهم فساد جديدة

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يواجه نائب المستشار النمساوي السابق هاينتس-كريستيان شتراخه تهمة تلقى رشوة، هى الأحدث ضمن سلسلة من القضايا.

وأفاد مكتب الادعاء العام اليوم الثلاثاء بأن رجل أعمال منح شتراخه مميزات وتبرع بأموال لمؤسسة مقربة من حزبه، حزب الحرية.

ومقابل ذلك، يزعم أن رجل الأعمال حصل على منصب كعضو في مجلس إشراف في لجنة تشغيل الطرق بين عامي 2017 و2019، بينما كان شتراخه في منصبه.

ويواجه كلاهما السجن خمسة أعوام إذا ثبتت إدانتهما.

ويتعلق الاتهام الأحدث بدعوة لزيارة دبي، لم يقبلها شتراخه، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ونقلت عنه وكالة أنباء "ايه بي ايه" النمساوية القول إنه سوف يدحض الاتهامات في المحكمة.

وصدر بالفعل ضد شتراخه حكم بالحبس 15 شهرا مع وقف التنفيذ بتهمة الرشوة في أكتوبر 2021.