فلسطين: تقرير منظمة العفو إثبات إضافي أن إسرائيل نظام أبرتهايد ويجب مساءلتها

رحبت دولة فلسطين بتقرير منظمة العفو الدولية، الذي رصد وكشف عن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي "الأبرتهايد" وعن السياسات والممارسات العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة أهمية التقرير في فضح هذه الممارسات.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينينة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء، إن منظمة العفو انضمت إلى قائمة طويلة من المنظمات والخبراء الفلسطينيين والإسرائيليين والدوليين في مجال حقوق الإنسان الذين عملوا على فضح وكشف الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي باعتباره نظاما مؤسسا ومبنيا على القمع والهيمنة الممنهجة على الشعب الفلسطيني.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أهمية التقرير في فضح الممارسات العنصرية المتأصلة لترسيخ سياسة ممنهجة وواسعة النطاق من الإقصاء، والقمع، والاستعمار والفصل العنصري.

وشددت على أن هذا الواقع البغيض للإجرام والإفلات من العقاب لا يمكن أن يتم تجاهله أو نكرانه من المجتمع الدولي، مشيرة إلى ما طالب به تقرير منظمة العفو الدولية من أولئك الذين اختاروا التهدئة والتقاعس، بإعادة مواءمة أفعالهم مع مواقفهم المعلنة والتزاماتهم الدولية.

وأكدت أن الاستمرار بالسماح بهذه الممارسات الوحشية والمجردة من الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني دون عواقب تعتبر خيانة للقيم ومبادئ حقوق الإنسان، ما سينعكس سلبا على حقوق وحياة الضحايا حول العالم.

وقالت إن الجمعية العامة ومجلس الأمن للأمم المتحدة ملزمان بالبت بالأدلة والبينات المقدمة من قبل منظمة العفو الدولية وغيرها من الأدلة والبيانات التي صدرت عن منظمات أخرى تختص بقضايا حقوق الإنسان، وأن تُخضع إسرائيل للمساءلة والمحاسبة جراء الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني سيتمسك بحقه المشروع بالتصدي ومقاومة كافة أشكال الاحتلال والاستعمار وأي محاولات لنزع الصفة الإنسانية عنه، وتعريضه للممارسات والسياسات العنصرية وفرض نظام الفصل العنصري عليه وفي أرضه.