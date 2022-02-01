القوات الإسرائيلية تعتقل 23 فلسطينيا من الضفة الغربية

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أفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت 23 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر القول، إن قوات الاحتلال اعتقلت 14 مواطنا خلال اقتحامها مخيم الأمعري بمحافظة رام الله والبيرة.

ووفق المصادر، اعتقلت قوات الاحتلال 8 شبان من بلدة تقوع شرق بيت لحم، وسلمت 4 آخرين بلاغات لمقابلة مخابراتها.

وأشارت إلى أن قوات إسرائيلية اعتقلت أيضا مواطنا، وفتشت عددا من المنازل في الخليل.

وكان نادي الأسير الفلسطيني، وهو "منظمة غير حكومية"، قال في تقرير حقوقي إن إسرائيل اعتقلت مئات الفلسطينيين منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد.