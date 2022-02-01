خسائر المؤشر الرئيسي للبورصة تقترب من 4% خلال يناير الماضي

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اقتربت خسائر المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية، خلال شهر يناير من 4%، إذ هبط المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 3.84%، ليغلق عند مستوى 114970 نقطة، بعدما أغلق العام الماضي؛ فوق مستوى 12 ألف نقطة.

ووفق التقرير الشهري للبورصة المصرية، خسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70، نسبة مشابهة، إذ تراجع بنسبة 3.77%، ووصل إلى مستوى 2118.8 نقطة.

يُذكر أنه بدأ مطلع هذا العام تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، وإلغاء رسوم الدمغة.

ونشرت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية - العددد 193 تابع (أ) في 31 أغسطس سنة 2021، قرار وزارة المالية رقم 428 لسنة 2021 بشأن إصدار دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية.