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دراسة: من النادر أن تنقل الحوامل المصابات بكورونا الفيروس للأطفال

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 7:05 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 7:05 م

بيّنت مجموعة من الأبحاث الجديدة أن الحوامل المصابات بكوفيد- 19 يندر أن ينقلن الفيروس إلى أطفالهن حديثي الولادة، ويرجع السبب في ذلك إلى أنه لا يتم اكتشاف كوفيد- 19 غالبا في دم المريض، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وفيما تسابق الباحثون لفهم آثار كورونا على الحوامل والمواليد، تعد هذه الاكتشافات أخبارا جيدة لمن ينتظرون إنجاب أطفال.

وقالت كيت وودورث، عالمة الأوبئة في المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها: "تشير التحاليل إلى عدم شيوع العدوى بين أطفال النساء المصابات بكوفيد- 19".

ورغم ذلك تواجه الحامل المصابة بكوفيد- 19 خطر الإصابة بمرض شديد يمكن أن يتمخض عن عواقب سلبية بالنسبة لأطفالهن حديثي الولادة حتى إن لم يكن الرضيع مصابا بكورونا.

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