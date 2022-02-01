تراجع إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية بنسبة 3.1% في شهر يناير الماضي، وسجل 741.9 مليار جنيه، وفق التقرير الشهري للبورصة.

كما بلغ إجمالي قيمة التداول خلال يناير 107.3 مليار جنيه، وكمية التداول 6.3 مليار ورقة، منفذة على 677 ألف عملية.

وكان إجمالي قيمة التداول في شهر ديسمبر الماضي 84.7 مليار جنيه، وكمية التداول 11.2 مليار ورقة، منفذة على 947 ألف عملية.

واستحوذت الأسهم على 15.8% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، والباقي للسندات.

وأدرج بنك جي بي مورغان مصر على مؤشره لسندات حكومات الأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير.

وسيكون لمصر وزن تقديري في المؤشر عند 1.85%. ووفق مذكرة للبنك، فإن حوالي 14 فئة من السندات الحكومية المقومة بالجنيه المصري، وقيمتها الإجمالية 26 مليار دولار، مؤهلة للمؤشر القياسي. ومتوسط عائد تلك السندات 14.9% ومدتها 2.9 عام.