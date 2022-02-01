قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد تحسنًا كبيرًا في الطقس خلال الأيام الأولى من شهر فبراير مقارنة بالأوضاع خلال شهر يناير، مشيرًا إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وعودة درجة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية خلال ساعات النهار والليل.

وأضاف شاهين، خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن الاستقرار في الأحوال الجوية مستمر حتى الغد، لافتًا إلى انخفاض درجة الحرارة ليلًا لتتراوح الصغرى ما بين 10 إلى 11 درجة، فضلًا عن أن نشاط الرياح يزيد من الإحساس بانخفاض درجة الحرارة.

وذكر أن الاستقرار تتبعه تقلبات جوية ليست بالعنيفة بشكل كبير، أيام الخميس والجمعة، موضحًا أن حالة عدم الاستقرار مرتبطة بتكون منخفض جوي على ساحل البحر المتوسط وبعض المنخفضات في طبقات الجو العليا.

وأضاف أن شمال البلاد بصفة عامة من الأماكن الأكثر تأثرًا بحالة عدم الاستقرار، متوقعًا تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مطروح والسلوم والإسكندرية، وتعرضها لنشاط رياح يزيد انخفاض الحرارة خلال فترات النهار والليل؛ يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

وأوضح أن ارتفاع الأمواج يصل إلى 4 أمتار يوم الخميس وإلى 5 أمتار يوم الجمعة، قائلًا إن الرياح المؤثرة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد قادمة من الصحراء الغربية وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد وشمال ووسط سيناء.

وتوقع أن تؤثر الرياح على كل أنحاء الجمهورية بحلول يوم الجمعة، متابعًا أن فرص الأمطار يوم الخميس متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري كالبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ، وخفيفة على محافظات القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

وأوضح أن الساعات الأولى من يوم الجمعة تشهد زيادة في السحب المنخفضة والمتوسطة، متابعًا: «تقل ساعات سطوع الشمس وتنخفض العظمى إلى ما يقرب من 15 درجة على الوجه البحري والقاهرة، وتتراوح معدلات الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وما بين خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد».

وناشد المواطنين أصحاب الأمراض التنفسية والصدرية عدم التعرض لنشاط الرياح المثير للرمال والأتربة، وسائقي المركبات القيادة بهدوء شديد على الطرق خلال فترة هطول الأمطار، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال تلك الفترة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة لن تشهد انخفاضًا كبيرًا في درجة الحرارة.

وأشار إلى عودة الشبورة المائية مرة أخرى على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، يوم السبت المقبل بعد انتهاء فترة التقلبات الجوية، مختتمًا أن السواحل الشمالية تشهد فرص أمطار خفيفة السبت.