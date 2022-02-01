 المليجي: لا يمكن التلاعب في نتائج مسحة المنتخب قبل لقاء الكاميرون - بوابة الشروق
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المليجي: لا يمكن التلاعب في نتائج مسحة المنتخب قبل لقاء الكاميرون

إبراهيم سعيد
نشر في: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 2:12 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 2:12 ص

حرص مدحت المليجي سفير المصر في الكاميرون على طمأنة الجماهير بشأن التخوفات من نتائج مسحة كورونا قبل مواجهة الفراعنة المقبلة.

ويستعد لمنتخب مصر لمواجهة الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا مساء الخميس المقبل.

وقال المليجي في تصريحات تلفزيونية بفضائية "تن": "أطمئن الجماهير المصرية، لأن الناس تخوفت من نتائج المسحات الطبية وإمكانية حدوث تلاعب أو تزوير".

وأضاف: "هذا الكلام غير وارد لأن الجهة المسؤولة عن اجراء المسحات محايدة وليست من القارة".

وأتم: "ما أعرفه أنها شركة إماراتية متخصصة، وغير وارد حدوث تلاعب لصالح أصحاب الدولة المستضيفة للبطولة".


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