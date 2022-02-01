تزايد نسبة العاملين من المنزل في ألمانيا خلال يناير

ارتفع عدد الموظفين الذين يعملون من المنزل في ألمانيا على نحو طفيف خلال شهر يناير الماضي.

وأظهر مسح أجراه معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية في ميونخ أن 28.4% من العاملين في ألمانيا يعملون على الأقل من حين لآخر من المنزل. وكانت تبلغ نسبتهم 27.9% في ديسمبر الماضي.

وبحسب البيانات، فإن نسبة العاملين من المنزل حاليا أدنى بمقدار 3 نقاط مئوية مقارنة بالنسبة القياسية التي تم تسجيلها في مارس 2021.

ولا يزال قطاع الخدمات يحتل الصدارة فيما يتعلق بالعمل من المنزل، حيث بلغت حصته 39.2%، لترتفع بذلك بمقدار نقطة مئوية واحدة عن ديسمبر الماضي، بحسب بيانات "إيفو" اليوم الثلاثاء.

وفي داخل هذا القطاع، بلغت نسبة العاملين من المنزل في خدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات الإدارية أكثر من 70% لكل منهما.

وبوجه عام، فإن نسبة الموظفين الذين يعملون من المنزل أقل بكثير من النسبة التي يرى المعهد أنه يمكن الوصول لها، والتي يقدرها بـ 56% من إجمالي العاملين في ألمانيا. وقال يان-فيكتور أليبور، الخبير في شؤون العمل من المنزل لدى المعهد: "لا تراعي كل الشركات على ما يبدو إلزام العمل من المنزل الذي أعيد فرضه في نهاية نوفمبر الماضي".