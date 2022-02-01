سمير فرج: مصر وقطر وجهتان بديلتان محتملتان أمام أوروبا عن الغاز الروسي

قال المفكر الاستراتيجي سمير فرج، إن مصر وقطر وجهتان محتملتان كبديل أمام أوروبا عن الغاز الروسي، في خضم التوتر الحادث حاليًّا بسبب الأزمة الأوكرانية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن قطر تعاني من مشكلة وهي أن لديها تعاقدات طويلة الأجل مع الصين واليابان، وهو ما استدعى الرئيس الأمريكي جو بايدن لدعوة أمير قطر تميم بن حمد لزيارة واشنطن ومطالبته بتقليل هذه التعاقدات ونقلها لتغطية أوروبا.

وأشار إلى أنّ الغرب يتخوف من إقدام روسيا على وقف نقل الغاز إلى أوروبا في أي وقت، وبالتالي لابد من إيجاد بدائل في أقرب وقت ممكن.

ولفت إلى أنّ الولايات المتحدة ستنقل جزءًا من الاحتياطي الخاص بها من الغاز إلى أوروبا، إلى جانب القدوم إلى مصر لتحقيق هذا الغرض.

وأكّد فرج أن العالم بأسره يعتبر "أواني مستطرقة"، وبالتالي فإنّ أي أزمة تحدث في أي منطقة يكون لها انعكاسات على مختلف المناطق الأخرى.

وعصفت بأوروبا أزمة طاقة على وقع خفض عملاق الغاز الروسي "جازبروم" إمدادات الغاز إلى بلدان الاتحاد الأوروبي في أكتوبر المقبل، ما أدَّى إلى قفزة في أسعار الطاقة، وهو الأمر الذي لا تزال أوروبا تئن تحت وطأته حتى الآن.

وتواجه روسيا التي تزود أوروبا بقرابة 40% من احتياجاتها من الغاز، انتقادات باستخدام الغاز للضغط على أوروبا مع تصاعد التوتر بشأن أوكرانيا، حيث يمر الكثير من الغاز الروسي إلى القارة الأوروبية.

وتقول بلدان غربية، إنّ روسيا تخطّط لشن غزو يستهدف أوكرانيا، وبخاصة بعد حشد الكرملين أكثر من 100 ألف جندي قرب حدود الدولة الواقعة في شرق أوروبا.