يسرا عن أول حب في حياتها: «شفته بعد 20 سنة»

روّت الفنانة يسرا تفاصيل، أول قصة حب لها، أثناء طفولتها، مشيرةً إلى أنها تقابلت بهذا الشخص بعد 20 عامًا.

وأضافت خلال برنامجها «كلام في الحب»، المذاع عبر فضائية «MBC»، مساء الاثنين، أنها كانت معجبة بزميل لها أثناء فترة المدرسة، قائلة: «كنت أعرفه وأحنا عندنا 7 سنين، وكل واحد راح في طريق، وبعد عشرين سنة اتقابلنا في فرح بنت خالته وتعتبر صديقتي».

وتابعت، أنها فور رؤيتها له بعد هذه الفترة الكبيرة، اقترحت عليه أن يجلسا ويتحدثا مع بعضهم البعض، مضيفة: «روحنا وقتها عند عزت أبو عوف وقعدنا نتكلم لحد الساعة 7 الصبح محسناش بالوقت، ومكنتش عيزاه يمشي، وعمرنا ما تصورنا أننا هنتجوز».

واستكملت، أنها على مدار الـ 25 عامًا التي تزوجت فيها، مرت بالعديد من المشاعر برفقة زوجها، قائلة: «بتحسي أنك مش شايفة نفسك من غيره، وفي ثقة بتتبني بينكم، وأنه منطقة الأمان».

ويتطرق برنامج الفنانة الكبيرة يسرا، الذي يحمل اسم «كلام في الحب»، إلى العديد من القضايا والقصص الواقعة المرتبطة بالحب، وتستضيف «يسرا» في الحلقات مجموعة كبيرة من نجوم الفن والمشاهير على مستوى العالم العربي.

