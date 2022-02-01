إيسترن كومباني يواصل تدعيم صفوفه بالصفقات الجديدة

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نجح مسؤولو إيسترن كومباني برئاسة نصر عبد العزيز بالتعاقد مع حسام حسن مدافع المقاولون العرب، وصانع ألعاب الانتاج الحربي، محمد رمضان قبل غلق باب القيد بساعات ليكونا أخر صفقات النادي خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

واتفقت الأندية على كل بنود التعاقد، بحيث تكون الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري 2022.

وكان إيسترن كومباني نجح في تحقيق الفوز على المصري، بهدفين مقابل هدف وحيد، في الجولة الاخيرة من بطولة كأس الرابطة.

ويستعد إيسترن كومباني بهذه الصفقات لإنطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.