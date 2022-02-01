رئيس الوزراء اللبناني يجري زيارة رسمية إلى أنقرة بدعوة من الرئيس التركي

غادر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بيروت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، متوجها إلى أنقرة في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

ويضم الوفد الوزاري المرافق وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، وزير السياحة وليد نصار، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الأشغال العامة والنقل على حميه، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، المستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة السفير بطرس عساكر، على أن ينضم الى الوفد في أنقرة سفير لبنان في تركيا غسان المعلم.

وفور وصوله إلى أنقرة سيجري الرئيس ميقاتي محادثات مع الرئيس أردوغان، فيما يجري الوزراء اللبنانيون اجتماعات ثنائية مع نظرائهم الأتراك، وسيعقد الرئيسان أردوغان وميقاتي مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا.