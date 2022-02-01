ضبط 17 ألف قضية بمجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مجال أعمال تلك الإدارات؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

وأسفرت الحملات بمجال الأمن الاقتصادي، بإشراف اللواء حسن عبدالواحد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي، عن ضبط 17 ألف قضية بمجال قطاع الأمن الاقتصادي.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات عدة لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 3866 قضية في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط 11568 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 155 قضية في مجال "الضرائب العامة، جمارك، الضرائب العقارية والملاهي".

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن من ضبط 1194 قضية (غش غذائي، ولحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال كل واقعة.