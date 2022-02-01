إكسون موبيل تعتزم دمج قطاعي التكرير والكيماويات

تعتزم شركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة للطاقة تنفيذ خطة إعادة هيكلة كبيرة تتضمن نقل مقر رئاستها من منطقة دالاس إلى مدينة هيستون بولاية تكساس الأمريكية ودمج قطاعي تكرير النفط والصناعات الكيماوية في كيان واحد بهدف خفض النفقات.

وبحسب بيان صادر عن الشركة يوم الاثنين فإنها تعتزم تقسيم نفسها إلى ثلاثة قطاعات أساسية الأول قطاع الإنتاج ويشمل أنشطة إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، والثاني حلول الإنتاج ويشمل صناعة الوقود والكيماويات، والثالث قطاع المنتجات ذات الكربون المنخفض.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه التغيرات ستدخل حيز التطبيق اعتبارا من أول نيسان/أبريل المقبل، في حين سينتهي الانتقال إلى مقر الرئاسة الجديدة بحلول منتصف العام المقبل.

يذكر أن إكسون موبيل تنفذ خطة قوية لخفض النفقات منذ عدة سنوات، وهي الآن تتجه نحو خفض نفقاتها بمقدار 6 مليارات دولار بحلول 2023 مقارنة بنفقاتها عام 2019، بما يكفي لصرف حوالي 40% من توزيعاتها النقدية للمساهمين.

من ناحيته قال دارين وودز الرئيس التنفيذي للشركة إن "التعاون الأوثق ونموذج الأعمال الجديد الأكثر سلاسة سيتيح للشركة زيادة قيمة استثمارات مساهميها ويتيح لها النجاح في مرحلة تحولات قطاع الطاقة".