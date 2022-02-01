قطر والاتحاد الأوروبي يبحثان التعاون في مجال الطاقة

أعرب المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري عن أمله في حل دبلوماسي للتوترات في أوروبا، بحيث يمكن لجميع المورّدين العمل معاً لضمان أمن الطاقة على المديين القصير والطويل.

جاء ذلك في اجتماع له اليوم الثلاثاء مع كادري سيمسون، مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي والذي جرى "عن بعد" بتقنية الاتصال المرئي وبحث مختلف أوجه ومجالات التعاون الثنائي في مجال الطاقة.

وقال بيان أصدرته وزارة الطاقة والصناعة القطرية، اليوم بالدوحة، وتلقت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" نسخة منه، إن الوزير القطري سعد الكعبي أكد للمسؤولة الأوروبية "أنه لا يمكن تلبية جميع احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز من قبل جهة واحدة دون الإخلال بالإمدادات إلى مناطق أخرى حول العالم"، متابعا أو الوزير القطري شدد على أن أمن الطاقة في أوروبا يتطلب جهداً جماعياً من العديد من الأطراف.

كذلك أكد الكعبي، خلال الاجتماع، أن دولة قطر على أتم الاستعداد لدعم عملاءها في جميع أنحاء العالم عند الحاجة، معرباً عن الاعتزاز بأن دولة قطر التي تعد أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، لم تتخلف عن تسليم أي شحنة لأي من شركائها في جميع أنحاء العالم على مدى ربع قرن مضى.

وقال "الحفاظ على التزاماتنا التعاقدية في دولة قطر هو أمر نحرص عليه ولا نقبل الإخلال به، ولذلك فإننا نتمتع بالثقة الكاملة من شركائنا التجاريين والمشترين العالميين"

وأشار الكعبي في اللقاء إلى أن "قطاع النفط والغاز في العالم عاني من نقص في الاستثمارات على مدى السنوات القليلة الماضية، وأن الطلب المتزايد على طاقة تتمتع بقدرات الأحمال الأساسية، والأنظف، والأكثر أماناً وموثوقية يعني أننا علينا جميعاً زيادة حجم الاستثمارات في قطاع الغاز لنضمن توفر الامدادات بأسعار معقولة"

يذكر أن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفعت لمستويات قياسية في الأسابيع الماضية، في ظل تباطؤ الإمدادات القادمة من روسيا بالتزامن مع برودة الشتاء.