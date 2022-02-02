رئيس غينيا بيساو يعلن سيطرته على الوضع وسط مخاوف من انقلاب

كتب رئيس غينيا بيساو أومارو سيسوكو إمبالو، عبر موقع تويتر أنه يسيطر على الوضع، فيما تحاول منظمات دولية تحديد ما إذا كان هناك انقلاب يتم تنفيذه ضده.

وكتب سيسوكو عبر تويتر أن الوضع تحت السيطرة وشكر شعب بلاده الذي أعرب عن قلقه عليه.

وأضاف: "تحيا الجمهورية وليحفظ الرب غينيا بيساو".

ولم يتسن التحقق من صحة التغريدة بشكل مستقل.

كان قد تم سمع دوي إطلاق نار من أسلحة آلية في عاصمة غينيا بيساو اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي التقى فيه رئيس البلاد مع أعضاء حكومته، حسبما أفاد راديو فرنسا الدولي.

وتسبب إطلاق النار في قطع الاجتماع وفي حالة من التدافع في مدينة بيساو، حسبما أفاد راديو فرنسا على موقعه الإلكتروني.

وتابع أنه تم فرض أطواق أمنية حول بعض المباني الحكومية كما تم إغلاق المدارس.

ويتولى إمبالو (49 عاما) السلطة في غينيا بيساو الناطقة باللغة البرتغالية في غرب أفريقيا منذ الفوز في انتخابات رئاسية متنازع عليها في ديسمبر 2019.

وخلف إمبالو الرئيس جوزيه ماريو فاز، الذي كان أول رئيس للبلاد يكمل ولايته الرئاسية خلال عقدين من الزمن، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وتأتي الاضطرابات بعد أسبوع من وقوع انقلاب عسكري أطاح برئيس بوركينا فاسو، وهو ثالث انقلاب عسكري في غرب أفريقيا خلال أقل من عام.