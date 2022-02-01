القومي للأجور يرفض طلبات القطاعات المتقدمة للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى

قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور، إن هناك 3090 شركة تقدمت بشكل فردي للاستثناء بشكل مؤقت من تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى 22 قطاعًا آخر يضم 2855 شركة.

وأضاف البدوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الثلاثاء، أن المجلس القومي للأجور رفض طلبات الشركات التي تقدمت على شكل قطاعات، على أن يتم النظر إلى حال الشركات التي تقدم بشكل منفرد.

وأوضح أنه بعد رفض فكرة القطاعات تقدمت جميع الشركات بشكل فردي، متابعة: «لدينا أهلية في إدارة هذه المسألة.. نرسل مديريات القوى العاملة لبحث حالات الشركات المتقدمة بطلبات للاستثناء».

وحول معايير الرفض والقبول، ذكر أنه يتم تكليف مديريات القوى العاملة لدراسة الظروف المحيطة بالشركة المتقدمة وكتابة تقرير عنها يُعرض على لجنة الشكاوى التابعة للمجلس القومي للأجور، لتكتب اللجنة تقرير آخر، ومن ثم العرض على مجلس الإدارة الخاص بالقومي للأجور، وبعد ذلك اتخاذ القرار بالدفع أو التأجيل.

وأكد أن المجلس القومي للأجور في حالة انعقاد دائم، معلقًا: «كل فترة بسيطة نراجع موقف الشركات التي طلبت الإعفاء لنبحث متى يمكنها الدفع».

وكان شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، طالب فى بيان له أمس الاثنين، بعدم استثناء أي قطاعات من قرار المجلس القومي للأجور، مشددًا على أن الحد الأدنى للأجور أمن قومي، ويجب أن ينفذ على الجميع سواء عمال أو أصحاب الأعمال، خاصة أن الجمهورية الجديدة لن تسمح بأن يكون هناك أي تمييز.