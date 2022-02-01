أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أنها رصدت حركة في سوق العمل جاءت استباقا لتطبيق التطعيم الإجباري لكورونا بالنسبة للعاملين في قطاعات معينة ومنهم قطاع الصحة.

وقال دانيل تيرتسنباخ، عضو مجلس إدارة الوكالة، إن نحو 25 ألف شخص من القطاع الصحي والاجتماعي سجلوا أنفسهم في ديسمبر ويناير الماضيين ضمن قوائم الباحثين عن عمل، وهو عدد أعلى من المعتاد.

ومن جانبه، أوضح متحدث باسم الوكالة أن الأشخاص الذين يسجلون أنفسهم ضمن قوائم الباحثين عن العمل هم أشخاص يبلغون الوكالة أنهم مهددون بفقدان عملهم لكنهم لا يزالون يعملون في وظائفهم.

ومن المنتظر تطبيق التطعيم الإجباري ضد كورونا في القطاعين الصحي والاجتماعي في ألمانيا في السادس عشر من مارس المقبل.

وقال تيرتسنباخ: "نشهد بالفعل زيادة في أعداد هؤلاء العاملين، لكنها بوجه عام عند مستوى لا يجب أن يسبب لنا جميعا قلقا بالضرورة"، مشيرا إلى أن عدد من سجلوا أنفسهم في هذه القوائم بلغ نحو 25 ألف شخص من مجموع القطاع الصحي والقطاع الاجتماعي، وهو أعلى من المستوى المعتاد، وقال إن منهم حوالي 12 ألف شخص من قطاع التمريض.

وصرح تيرتسنباخ بأن من غير المعروف حاليا بعد ما إذا كان هذا العدد الزائد يعود إلى دعوات بهذا الخصوص وردت على مواقع التواصل الاجتماعي.