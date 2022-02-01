محافظ بني سويف يطمئن على انتظام امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، حيث أدى اليوم الطلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية، فيما تختتم الامتحانات بعد غد الخميس بمادتي الجبر والإحصاء والتربية الدينية ، حيث يبلغ إجمالي المقيدين المتقدمين للامتحانات أكثر من 66 ألف طالباً وطالبة موزعين على 317 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير اليومي الذي يعده وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد التواب ، بشأن متابعة سير الامتحانات التي بدأت السبت الماضي ،حيث أشار وكيل الوزارة إلى تفقده لبعض اللجان التابعة لإدارة تعليم إهناسيا ، وذلك للاطمئنان على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا من تطهير وتعقيم المدارس ونظافة دورات المياه ومتابعة الحالة الصحية للطلاب بإجراء كشف الحرارة قبل الدخول للجان مع تواجد الزائرة الصحية بالمدرسة فترة أداء الطلاب الامتحان وذلك حفاظا على صحة الطلاب وجميع المعلمين والإداريين القائمين على العملية الامتحانية.

وشدد " عبد التواب"، على الالتزام بكافة التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية وعدم السماح باصطحاب التليفون المحمول سواء للطلاب وكذلك جميع العاملين في أعمال الامتحانات ومنع دخول السيارات والدراجات النارية،مع التأكيد على توقيع الملاحظين والمراقبين على إداريات اللجنة قبل بدء الامتحان وكذلك توفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات.