مونديليز اِيجبيت فودز على قمة المتوجين بلقب أفضل صاحب عمل من مؤسسة Top Employer العالمية للعام الثالث على التوالي

هالة سعيد: " برامج الشركة التي تتسم بالشمولية والتنوع والمساواه من أهم أولوياتنا"

حصلت شركة مونديليز ايجبت فودر للعام الثالث على التوالى على لقب "أفضل صاحب عمل" و اِنضمت لأولى ثلاث شركات من حيث أحسن بيئة عمل، وفقًا لما جاء بالإعلان من مؤسسة "Top Employer" العالمية المعنية بشئون تقييم مناخ العمل داخل الشركات طبقاً لمعايير صارمة واسئلة موضوعية ونتائج أعمال الشركات التى يُجرى تقييمها قبل اِعلان النتائج سنويًا. و قد شملت النتائج مونديليز بالسعودية و باكستان والمغرب من ضمن الحاصلين على نفس المرتبة... يأتى ذلك بفضل العاملين والموظفين وسُبل الادارة المتميزة وخطتها الاستراتيجة في مجال إدارة الموارد البشرية..

وقد أشادت المؤسسة بجميع البرامج التى وفرتها إدارة مونديليز ايجيبت فودز على مدار الأعوام السابقة في مواجهة آثار استمرار جائحة كورونا وللعام الثالث على التوالى حيث تم اِعطاء وسائل تمكين وبرامج للعاملين من المنزل لزيادة كفاءة أدائهم وتقليل الضغوط النفسية وأيضاً تقليل الازدحام فى مكان العمل والألتزام به. وتم أيضاً خلال العام الماضى اِتاحة الدعم النفسى للعاملين والموظفين بدون استثناء في كافة القطاعات والإدارات من خلال برامج مخصصة للصحة والسلامة الذهنية والنفسية و البدنية. كما اهتمت الشركة بتسهيل حصول العاملين والموظفين في جميع القطاعات على اللقاح ضد فيروس كورونا وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة حيث كانت مونديليز من أولى الشركات في مصر التي قامت بمثل هذا التعاون.

وصرحت هالة سعيد؛ رئيس فريق قسم الاداريين بالموارد البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان: "برامج تحقيق المساواه التى تتسم بالشمولية والتنوع والمشاركة لكافة العاملين في شركة مونديليز اِيجبت فودز من أهم أولوياتنا، وكذلك برامج تنمية المهارات، وإدارة المواهب والكفاءات البشرية، وبرامج تمكين المرأة تماشيًا مع اِتجاهات الدولة المصرية حيث بلغت نسبة السيدات بمراكز الشركة القيادية 30%؛ وكذلك نسبة 30% من عدد العاملين في الوظائف الإدارية وأيضًا تصل نسبة العاملين من ذوي الهمم الى 5%، وهو ما يُعتبر الاتجاه الاستراتيجي العام للشركة من ناحية الكوادر البشرية وتنميتها".

و أضافت هالة، "يأتى اِختيار مونديليز اِيجبيت فودز فى تلك المرتبة المتقدمة للعام الثالث على التوالى كشهادة من مؤسسة Top Employer بما قامت به اِدارة الشركة على مدار هذه الاعوام بكافة الجهود من أجل توفير بيئة عمل صحية ومناسبة تساعد كافة العاملين والموظفين لأجل بذل اقصى الجهود لتنمية العمل الجاد والمستمر من أجل تحقيق جودة الأنتاج واستمراريته وكذلك تحسين وتحقيق أفضل مناخ عمل فى نفس الوقت، و هذا ما أدى الى الفوز بتلك الجائزة العالمية و التى نفخر بها جميعاً".

وتَعِد مونديليز اِيجبت فودز بالحرص والاستمرار دائمًا على نفس النهج من أجل ابتكار كل ما هو جديد ومناسب وأيضاً بالعمل الجاد من أجل تحسين بيئة العمل وتوفير مناخ هادىء قدر وسعها والذى سينعكس بالتأكيد على مستوى رضاء عملاءنا و جودة اِنتاجنا من خلال عاملينا الذين نعتبرهم أهم اصولنا و هم هدفنا الأهم.