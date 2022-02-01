الاحتلال الإسرائيلي يعاقب عسكريين على خلفية وفاة مسن فلسطيني-أمريكي

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ خطوات عقابية ضد عسكريين على خلفية وفاة مسن فلسطيني "80 عاما" قبل ثلاثة أسابيع في جلجليا شمالي رام الله.

ومن ضمن القرارات توبيخ قائد كتيبة "نيتساح يهودا" وتنحية قائد سرية وقائد فصيلة من منصبيهما، بعد أن تبين أنهم "لم يتصرفوا وفق ما هو متوقع منهم في نشاط عملياتي".

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات إسرائيلية احتجزت المسن عمر أسعد، وهو أيضا مواطن أمريكي، وقامت بتقييده وتعصيب عينيه والتنكيل به والاعتداء عليه، ومن ثم تركه ملقى على الأرض.

بينما قالت إسرائيل إن قوة عسكرية اعتقلته بعد أن رفض الانصياع لتفتيش، وبعد أن أطلقوا يديه من الأغلال توفي بجلطة قلبية وظن الجنود أنه نائم.

ووفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلي، فإنه كان يتوجب على الجنود التأكد من حالته بعد الإفراج عنه.

وقال الجيش إن ترك المسن في المكان دون التأكد من حالته الصحية "لا يتماشى وقيم جيش الدفاع وفي مقدمتها واجب الحفاظ على كرامة كل إنسان مهما كان".