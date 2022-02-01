مدرب أولمبي المغرب: الشارع يطالب بإقالة خليلوزيتش

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تحدث حسن بن عبيشة المدير الفني لمنتخب المغرب الأولمبي عن هزيمة فريق بلاده أمام مصر في دور الـ8 ببطولة كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

وقال بن عبيشة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الشمس": "المباراة كانت قوية من حيث الأداء، لكن في النهاية استحق منتخب مصر حسم التأهل".

وأضاف: "خسرنا بسبب تأخر الدفع باللاعبين منير الحدادي وبرقوق، حيث أنه كان لابد من تواجدهما في التشكيل الأساسي".

وواصل: "استبعاد حكيم زياش لاعب تشيلسي الانجليزي من قائمة المنتخب قرار صائب، لأنه يخلق الكثير من المشاكل".

وواصل: "زياش لاعب محترف ويملك إمكانيات عالية لكنه يصنع الكثير من الأزمات في تجمعات المنتخب، وهو ما أكده المدير الفني للمنتخب قبل بداية بطولة إفريقيا".

واختتم: "الشارع المغربي يطالب بإقالة مدرب المنتخب وحيد خليلوزيتش عقب الخسارة من منتخب مصر".