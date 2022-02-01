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عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع فيديو يرصد إغلاق ولاية كاليفورنيا أكبر وأشهر «رواق موت» يستخدم في تنفيذ أحكام الإعدام في سجن سان كوينتين ونقلت جميع السجناء المحكوم عليهم إلى سجون أخرى.

ولا يعني هذا الإجراء أن الولاية الواقعة في غرب الولايات المتحدة قد ألغت حكم الإعدام وإنما يدخل في إطار تحويل هذا القسم في السجن إلى بيئة علاجية إيجابية.

وأوقفت ولاية كاليفورنيا بشكل مؤقت تنفيذ أحكام الإعدام في انتظار نتائج المشاورات القائمة حول هذا الشأن.

ويريد حاكم الولاية إشراك كل نزلاء السجن في الوظائف التي تتيحها المؤسسة العقابية مع تخصيص 70% من عائدات هذه الأشغال لتعويض ضحايا السجناء المحكوم عليهم بالإعدام.