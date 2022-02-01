 المصريون يستحوذون على أكثر من 75% من تعاملات البورصة خلال يناير الماضي - بوابة الشروق
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المصريون يستحوذون على أكثر من 75% من تعاملات البورصة خلال يناير الماضي


نشر في: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 3:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 3:50 م

استحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على أكثر من 75% من التعاملات على الأسهم المقيدة في البورصة المصرية خلال شهر يناير الماضي، ووصلت إلى 75.1%، وفق التقرير الشهري للبورصة.

بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.6%، والعرب على 9.3%، بعد استبعاد الصفقات.

وسجل صافي تعاملات الأجانب بيع بقيمة 611.9 مليون جنيه، والعرب صافي شراء بقيمة 49.9 مليون جنيه.

يُذكر أن القيمة السوقية للأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية تراجعت بنسبة 3.1% في شهر يناير الماضي، وسجلت 741.9 مليار جنيه، كما هبط المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة تقترب من 4%.

 


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