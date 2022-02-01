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تلقى الزمالك خسارة جديدة في ختام مشواره ببطولة كأس رابطة الأندية، بهدف دون رد أمام طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة لمرحلة المجموعات.

خسر الزمالك بهدف وحيد سجله البديل فيكتوري، ليقود الطلائع لفوز شرفي، بينما فشل الأبيض في تحقيق انتصار آخر يضاف إلى انتصاره الوحيد الذي تحقق بالجولة الماضية على حساب سيراميكا كليوباترا.

جاء الشوط الأول بسيطرة واستحواذ للطلائع الأفضل على مرمى عواد المتألق، بينما لم تتح أي هجمات خطرة للزمالك على مرمى محمد بسام باستثناء ركلة حرة بحدود منطقة الجزاء سددها القائد شيكابالا واصطدمت بالجدار البشري.

بخلاف ذلك مال ملعب المباراة باتجاه مرمى محمد عواد الذي ذاد عن مرماه ببسالة ومنع أهدافا محققة أبرزها عن طريق تسديدة أحمد سمير من ركلة حرة، وأخرى في الدقائق الأخيرة بزاوية صعبة، فضلا عن التعامل الجيد مع عرضيات الطلائع الخطيرة.

في الشوط الثاني صحح الزمالك من وضعيته وأجرى كارتيرون تعديلات داخل الملعب دون تبديلات من خارج الخطوط، حيث نقل عبدالله جمعة إلى اليسار بعدما بدأ كجناح ايمن، وذلك لمساندة محمد عبدالشافي في صد غارات أحمد سمير، بينما تبادل أوناجم وإسلام جابر الأدوار في اليمين.

لاحت بعض المحاولات الزملكاوية من ركلات حرة وعرضيات غير مستغلة لكنها لم تمثل خطرا على مرمى بسام.

وفي الدقيقة 62 دفع كارتيرون بـ 3 تبديلات دفعة واحدة، حيث شارك سيف جعفر وأوباما وروقا بدلا من شيكابالا وأحمد زكي وماجد هاني.

تغير أداء الزمالك ولكن للأسوأ، حيث لم يتحسن هجوميا ولم يكن بكثافة أكبر في الثلث الدفاعي لطلائع الجيش الذي بدأ في الوصول لمرمى عواد من جديد تدريجيا.

وخرج عمر السعيد مصابا ليشارك حسام أشرف بدلا منه، وكان محمد سيد نيمار آخر تبديلات المدرب الفرنسي على حساب إسلام جابر.

وفي الدقيقة 76 نجح البديل فيكتوري في تسجيل هدف التقدم للطلائع بضربة رأس من عرضية محمد ناصف.

وكادت شباك عواد تستقبل المزيد لولا تألق حارس الزمالك.

وأهدر يوسف أوباما أخطر فرص الزمالك من استغلال لخطأ دفاعي وانفراد بمرمى بسام المتقدم في الدقيقة 79 لكنه فضل المراوغة وأهدر الفرصة السهلة.

الخسارة أعادت الزمالك للمركز الأخير وله 4 نقاط بفارق الأهداف عن فاركو، أما الطلائع فرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث.