انتهت نقابة المهندسين الفرعية بالوادى الجديد من تلقي أوراق المرشحين على منصب نقيب المهندسين بالوادى الجديد، واعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية على المقاعد التى ستجرى بها انتخابات بالشعب المختلفة.

وقال المهندس احمد عبدالرحيم ابوزيد، رئيس لجنة الإنتخابات بنقابة المهندسين بالوادى الجديد، انه تم انتهاء فترة الترشح على منصب نقيب المهندسين بالنقابة الفرعية بالوادى الجديد والمقاعد بالشعب المختلفة، وانتهت ايضا فترة تلقي الطعون.

وقال ابوزيد، أنه ترشح على منصب رئيس النقابة الفرعية بالمحافظة كلا من المهندس شوقي القاضي، والمهندس مجدي الطماوي، والمهندس محمد عز الدين صالح، والمهندس ياسر عمر بخيت.

وأ ضاف انه ترشح علي مقعد مجلس النقابة الفرعية شعبة مدني كلا من المهندس عمرو احمد سيد رضوان، والمهندس محمد ابراهيم عبد الدايم، والمهندس ناصر ابراهيم حنفي، والمهندس محمد احمد سعيد محمد، والمهندس احمد يوسف حسب، بينما ترشح علي مقعد مجلس النقابة الفرعية شعبة كهرباء كلا من المهندس احمد سيف حافظ، والمهندس أحمد محمود أبوبكر، والمهندس محمد عبدالاه صديق، والمهندس محمود احمد دمرداش.

وقال، انه تقدم علي مقعد مجلس النقابة الفرعية شعبة ميكانيكا، المهندسة أمل سلامه عطيت الله، والمهندس محمد حسين، والمهندس ماجد غزلان، بينما ترشح علي مقعد مجلس النقابة الفرعية شعبة عمارة

المهندس هيثم محمد مليجي، وترشح علي مقعد مجلس النقابة الفرعية شعبة تعدين كمياء غزل ونسيج المهندسة مروه عادل، والمهندس محمد محمود يوسف.

وأشار ابوزيد، انه ترشح على مقاعد النقابة العامة مهندس محمد عز الدين صالح، علي مقعد شعبة مدني فوق السن، والمهندس حسام محمد حسين هلالي تحت السن.

وفي سياق متصل، أعلن ابوزيد، انه يتم الإستعداد لإجراء الإنتخابات والتى ستبدأ يوم 25 من فبراير الجارى لإنتخاب رئيس النقابة الفرعية، ونصف أعضاء مجلس النقابة الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، ويوم ٤ مارس سيتم إجراء الانتخابات لإنتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، وإجراء الإعادة على منصب رئيس النقابة الفرعية في حالة عدم حصول احد المرشحين على الاغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة، ويوم 11 مارس الإعادة على منصب النقيب العام في حالة عدم حصول احد المرشحين على الاغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.