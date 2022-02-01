روسيا تعتزم إعادة فتح سفارتها في طرابلس والقنصلية العامة في بنغازي

أعلن نائب مدير إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الروسية، إيفان مولوتكوف، عزم بلاده إعادة فتح سفارتها في طرابلس والقنصلية العامة في بنغازي، وذلك بتوجيهات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

جاء ذلك خلال زيارة وفد مكلف من حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى روسيا ولقائه نائب مدير إدارة الشرق الأوسط بمقر وزارة الخارجية، وفقا لوكالة الأنباء الليبية اليوم الثلاثاء، ورحب المسؤول الروسي بالوفد في إطار تنسيق الجهود لإنجاح الزيارة الرسمية المرتقبة لنائب رئيس الحكومة حسين القطراني المقررة إلى روسيا الاتحادية.

وأكد المسؤول الروسي ترحيب بلاده بهذه الزيارة، معتبرًا أنها تمثل خطوة نحو تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.