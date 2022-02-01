انتهاء مكالمة بلينكن ولافروف دون إحراز تقدم بشان أوكرانيا

انتهت المحادثات الهاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، دون إحراز تقدم يذكر، حيث قال كبير مبعوثي الرئيس فلاديمير بوتين إن الكرملين ما زال يعد رده على المقترحات الأمنية الأمريكية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



وأشار الوزيران إلى أنهما سيبقيان على المسار الدبلوماسي بعد مكالمة اليوم. وتم فهم هذه المسألة بعد سلسلة من زيارات قادة أوروبيين إلى موسكو وكييف.



والتقى بوتين برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، صديقه الأقرب في الاتحاد الأوروبي، بينما من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الهولندي مارك روته أوكرانيا لمقابلة رئيسها.



ويشير مسؤولون غربيون إلى أن روسيا حشدت أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية، وأن الأرقام ترتفع على نحو مضطرد منذ نوفمبر الماضي.



وقدرت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأعداد الحالية بنحو 130 ألفا، فيما تصر روسيا على أنها لا تعتزم غزو أوكرانيا.



وحث بلينكن خلال الاتصال الهاتفي روسيا على خفض التصعيد الفوري وسحب القوات والمعدات من على حدود أوكرانيا.



وشدد على رغبة الولايات المتحدة في مواصلة الحوار المهم مع روسيا بشأن المخاوف الأمنية المشتركة، في إطار ثنائي ومعا إلى جانب الحلفاء والشركاء، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



وأكد بلينكن التزام الولايات المتحدة تجاه سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، بالإضافة إلى حق جميع الدول في تحديد سياستها الخارجية وتحالفاتها.

وأكد أن المزيد من التوغل في أوكرانيا ستتم مقابلته بعواقب سريعة وشديدة، وحث روسيا على سلوك الطريق الدبلوماسي.