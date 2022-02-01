 السفارة الروسية: الوضع في بوركينا فاسو مستقر ولايزال هادئا - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 فبراير 2022 5:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟


النتـائـج تصويت

السفارة الروسية: الوضع في بوركينا فاسو مستقر ولايزال هادئا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 4:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 4:32 م

وصفت سفارة روسيا في كوت ديفوار وبوركينا فاسو، الوضع في بوركينا فاسو بأنه مستقر، ولا يزال هادئا.

وقالت السفارة، في تصريح لوكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الثلاثاء إنه "وفقا للمعلومات المتوفرة للسفارة، فإن الوضع في بوركينا فاسو لا يزال هادئا، والحكومة الجديدة تعمل على تشكيل هيكل حكومة الدولة".

وأضافت السفارة أنه تم تمرير قانون التأسيس وأعيد تنفيذ الدستور بحيث لا يتعارض مع القانون.

وتخطط المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لعقد اجتماع وجها لوجه في 3 فبراير لمناقشة الوضع في بوركينا فاسو، وفقًا للبعثة الدبلوماسية.

وفي 23 يناير الماضي، استولى جيش بوركينا فاسو على السلطة في البلاد، وأطاح بالرئيس روش مارك كريستيان كابوري وعلقوا الدستور وحلوا مجلس الوزراء والبرلمان وأكدوا أنه سيتم الإعلان قريبا عن جدول زمني لعودة البلاد إلى النظام الدستوري.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك