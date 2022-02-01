إحالة مدير مدرسة للتحقيق وإلغاء امتحانات الطالب المعتدي على زميله بالإسكندرية

قرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إيقاف مدير مدرسة محمود عباس العتي الرسمية لغات بإدارة المنتزه، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، وإحالتها للنيابة الإدارية لخروجها على مقتضيات الواجب الوظيفي، وتقصيرها في مهامها خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، في واقعة اعتداء طالب بالصف السادس الابتدائي على زميله بآلة حادة "كتر"، وإصابته بجرح قطعي غائر في الرقبة خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول قبل امتحان مادة الرياضيات.

وقرر المحافظ إلغاء امتحانات الطالب المعتدي على زميله، وحرمانه من دخول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021/ 2022 واحتساب عام الإلغاء عام رسوب، واحتسابه ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح به قانونا طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم 34 لعام 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه؛ لقيامه بعمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان والتعدي على زميله وإحداث إصابة في رقبته.

وكان الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أحال الواقعة إلى الشؤون القانونية للتحقيق، والاستماع إلى الأطراف المعنية وتوقيع الجزاء الرادع حيال المتخاذلين.

وأضاف سعد أنه تم إعداد مذكرة رسمية شاملة لكل جوانب الواقعة، وعرضها على المحافظ، لتوقيع الجزاء المناسب، مشيراً إلى أن المذكرة شملت الجزاءين الإداري والجنائي بحق الأطراف المعنية، كما تم إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها في هذا الشأن.

وأوضح أن الواقعة حدثت قبل بدء الامتحانات، وأن المديرية لم تترك الطفل المصاب، وتم نقله إلى مستشفى الطلبة لتلقي العلاج اللازم وإجراء عملية تجميل، فضلًا عن المتابعة اللحظية من مدير الإدارة والمديرية مع والد الطفل المصاب لتقديم الدعم اللازم.