مركز الثقافة السينمائية يقيم أسبوعا ثقافيا للتراث الإسلامي

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يقيم مركز الثقافة السينمائية، أسبوعا ثقافيا لإحياء التراث الإسلامي، وذلك بمشاركة إدارة الموهبين والتعلم الذكي برئاسة عز الرجال فاروق، ويأتي ذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون المشترك بين المركز القومي للسينما وإدارة التعلم الذكي التابعة لوزارة التربية والتعليم، وذلك ابتداءً من الأحد القادم ٦ فبراير على مدار الأسبوع.

ومركز الثقافة السينمائية يفتح أبوابه أمام الجمهور فئة عمرية ١٢ وحتى ١٨سنة، خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية مساء.

وتتضمن الفعاليات ورشة للخط العربي للفنان التشكيلي محمد السيد يومي الأحد والاثنين وورشة حكاوي التراث للدكتورة سوسن رضوان، وجولة بمكتبة الثقافة السينمائية العريقة ومناقشة شخصيات مخرجي الأفلام التراثية بقسم البحوث السينمائية.

كما سيتم خلال الفعالية عرض كل من فيلم "زخارف عربية" للمخرج عبدالقادر التلمساني، وفيلم "جامع السلطان حسن" للمخرج أشرف حامد، وفيلم "مملكة الحسين" للمخرج أيمن صفوت، وفيلم "اون" للمخرج إسلام سيد وفيلم "من طين" للمخرج علاء الدين عاطف شكري.