علق مدحت المليجي سفير مصر بالكاميرون على تصريحات صامويل إيتو رئيس اتحاد الكرة الكاميروني للاعبيه قبل مواجهة مصر في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا، واصفا اللقاء بمثابة حرب على أرض الملعب.

ويلتقي منتخب مصر أمام الكاميرون مساء الخميس المقبل في دور نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بعد تخطي المغرب في دور الـ8 بنتيجة 2-1.

وقال مدحت المليجي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "صدى البلد: "أداء منتخب مصر يرتقي من لقاء إلى آخر، ونمتلك 11 بطلًا في منتخب مصر يقاتلون في ملعب المباراة".

وتابع: "لا نريد أن نلتفت كثيرًا إلى تصريحات إيتو، لأنها تهدف إلى الاستهلاك الداخلي ودغدغة مشاعر الجماهير".

وأوضح: "هناك من يسألني عن فضل إيتو في تنظيم البطولة، ولكنه كان قرارًا من دولة الكاميرون قبل قدومه لرئاسة اتحاد الكرة".

واسترسل: "سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل منع الاحتكاكات مع الجماهير المصرية قبل وأثناء وبعد المباراة".

واختتم: "أشعر أن هناك مبالغة في تصريحات ايتو، ومنتخب مصر في حالة تركيز عالية جدًا، ولا نريد الحديث عن أمور داخلية".