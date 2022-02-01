نائب وزير الثقافية الأردني: المؤسسات الثقافية شهدت تغيرات جذرية بعد كورونا

تقدم مستشار وزير الثقافة وأمين عام وزارة الثقافة بالمملكة الأردنية الدكتور أحمد راشد، بالشكر لوزارة الثقافة المصرية على استضافة ندوة «المؤسسات الرسمية ودعم الثقافة»، مشيرا إلى أن دور الثقافة والمؤسسات الثقافية قد شهد تغيرات جذرية فيما بعد مرحلة كورونا، خاصة في العمل الثقافي والذي كان يقدم بشكل مباشر مع الجمهور، فأصبح العمل الثقافي الآن في البيت.

جاء ذلك ضمن برنامج المحور الخارجي ندوة «المؤسسات الرسمية ودعم الثقافة» وذلك بحضور الدكتور أحمد بهي الدين العساسي نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب والدكتور محمد زين العابدين نائب أمين عام منظمة الايسسسكو و الوزير الأسبق للشئون الثقافية بتونس، والدكتور أحمد راشد مستشار وزير الثقافة وأمين عام وزارة الثقافة بالمملكة الأردنية، والدكتور عيسى الأنصاري رئيس المجلس الوطني للآداب بالكويت.

وأكد راشد، على أن مفهوم الثقافة بطبيعة الحال هو مفهوم متغير، وأصبحت الثقافة ممثلة في كل مناحي الحياة، وأن الثقافة بمفهومها الجديد أصبح يصنعها الجمهور، وكانت وزارة الثقافة بالمملكة تعمل على التفعيل الثقافي من خلال المبادرات التي قدمتها خلال الفترة، وأصبحت تعتمد على مؤسسات العمل الثقافي المجتمعي، وأصبح دورها في تأمين البناء الثقافي «البنية التحيتة» بالمحافظات، وتوفير الفضاءات الثقافية المختلفة من مسارح ومكتبات وتوفير الدعم في مجال النشر مثل تدشين مكتبة الأسرة الأردنية والتي أنشئت على مسيرة مكتبة الأسرة المصرية.

وأوضح أنه قد تم تدشين العديد من المسابقات التي تهدف إلى تنمية والمواهب وتشجيعها، وذلك من خلال مبادرة «موهبتي من بيتي» والتي شارك بها نحو 200 ألف متسابق، وتم اختيار 10 فائزين، بالإضافة إلى إقامة مسابقات الأدباء، والتي جاءت بعنوان «مذكرات في زمن كورونا» ، وإطلاق فعاليات مهرجان جرش أون لاين باستثناء حفل الافتتاح».