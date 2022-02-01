رئيس الوزراء اللبناني يتوجه إلى تركيا في زيارة رسمية

توجه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، على رأس وفد رسمي إلى أنقرة، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية لتركيا؛ تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب ما أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، يضم الوفد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، وزير السياحة وليد نصار، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام.

وذكرت الوكالة، أنه من المقرر أن يجري ميقاتي مباحثات مع الرئيس أردوغان فور وصوله إلى العاصمة التركية، فيما يجري الوزراء اللبنانيون اجتماعات ثنائية مع نظرائهم الأتراك.