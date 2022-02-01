البنتاجون: روسيا عززت قواتها على الحدود مع أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع

ذكرت الولايات المتحدة أن روسيا عززت قواتها على الحدود مع أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، يوم الاثنين: "ما زلنا نرى حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع، قوات برية روسية إضافية تتحرك مرة أخرى في بيلاروس وحول الحدود مع أوكرانيا".

ولوحظ أيضا زيادة في النشاط في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي. وقال كيربى إنه "ليس شيئا عدائيا" ولكنهم "وضعوا المزيد من السفن في البحر، ويتدربون في البحر، ومن الواضح أنهم يزيدون من قدراتهم في البحر".

وحول إعلان الرئيس الأمريكى جو بايدن نشر قوات أمريكية إضافية قريبا في دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوروبا الشرقية، قال كيربى إن أحد الخيارات هو نشر قوات أمريكية موجودة بالفعل في أوروبا بدلا من إرسال قوات من الولايات المتحدة أو مناطق أخرى.

وحتى في خارج أوقات الأزمات، تتمركز عشرات الآلاف من القوات الأمريكية بانتظام في أوروبا، بما في ذلك حوالي 35 ألف جندي في ألمانيا.

وكان بايدن قد أمر بوضع 8500 جندي متمركزين في الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى تحسبا لاحتمال نشرهم بسرعة. ولم يذكر كيربى متى أو عدد الجنود الذين يمكن نشرهم، وكرر أنه لن يتم إرسال أي جندي أمريكي إلى أوكرانيا.

وحشدت روسيا حوالى 100 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا مما أثار مخاوف من أنها قد تستعد للغزو. ونفت موسكو أي خطط لغزوها.