إحالة 12 عاملا بالمنشآت الحكومية والوحدات الصحية للتحقيق في البحيرة

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أعلنت محافظة البحيرة، عن إحالة 12 من العاملين بالمنشآت الحكومية والوحدات الصحية للتحقيق بسبب عدم الانضباط الإداري.

وأوضحت المحافظة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبراخيت قامت بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة لشن حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الحكومية والوحدات الصحية.

وأسفرت عن إحالة 12 من العاملين بقرى فرنوي والربدان وأورين ولقانة للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانوني، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري، وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة، ومواعيد العمل الرسمية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.