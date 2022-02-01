قال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي إن فريق الفراعنة استعاد شخصيته التي ساهمت كثيرًا في الفوز بالبطولات، مشيرًا إلى أن المنتخب مستواه يرتفع من مباراة لأخري، ويقدم مباريات جيدة رغم قوة المنافسين.

وأضاف غريب في تصريحات تلفزيونية عبر "القناة الأولى": "جميع البطولات التي فاز بها الفراعنة، كانت البداية بمستوى متذبذب، ثم يتحسن الأداء من مباراة لأخري حتي الوصول إلي المباراة النهائية".

وتابع: "كيروش نجح في تجديد صفوف المنتخب والدفع بدماء جديدة ستكون العمود الفقري للمنتخب في المستقبل القريب".

وأوضح: "عندما يقتنع اللاعب بالمدرب، يقوم بتنفيذ فكره بشكل رائع، وهو ما وضح على أداء المنتخب".

وواصل: "صعوبة مواجهة منتخب الكاميرون، كونه أحد المنتخبات الكبرى في البطولة ولعب في مجموعة قوية، بدليل وصوله مع بوركينا فاسو الي المربع الذهبي".

واختتم: "مصطفى محمد مهاجم المنتخب، يؤدي دوره التكتيكي، والأزمة أن التقييم في مصر للمهاجمين يعتمد علي عدد الأهداف التي سجلها، وهذا ظلم كبير".