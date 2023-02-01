مسؤول عراقي: العراق التزم بمستويات خفض الإنتاج المتفق عليه داخل أوبك

قال المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية سومو علاء الياسري، اليوم الأربعاء، إن العراق التزام بمستويات خفض الإنتاج الذي تم الاتفاق عليه داخل منظمة أوبك وحلفائها.

وأوضح "الياسري"، في تصريح صحفي، أن العراق قد استثمر نسبة خفض الاستهلاك الداخلي، ونجح في زيادة إيراداته المالية من خلال المحافظة على معدل التصدير دون تغيير وتقليل الاستهلاك المحلي.

وصرح نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، بأن اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها قررت باجتماعها الذي عقد اليوم الأربعاء، التوصية بالإبقاء على مستويات الإنتاج من دون تغيير.

وقال الوزير العراقي في بيان صحفي إن اتفاق بلدان "أوبك" وحلفائها الذي تم الإجماع عليه في شهر أكتوبر الماضي نص على خفض الإنتاج المستهدف بنحو مليوني برميل يوميا ما يعادل 2% من الطلب العالمي بدءً من نوفمبر الماضي، وحتى نهاية 2023 دعما للسوق النفطية في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية".

وأوضح أن" نسبة خفض إنتاج العراق النفط الخام وفق الاتفاق بلغ 220 ألف برميل".