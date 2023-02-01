تقرير: ألمانيا يمكن أن تتخلى عن الفحم في وقت أبكر من المقرر

أفاد تقرير للوكالة الاتحادية للشبكات أن ألمانيا قد تتخلى عن الفحم خلال عام 2030، فيما يعد وقت أبكر من المقرر بواقع ثمانية أعوام ، وذلك مع الاستمرار في تأمين إمدادات البلاد من الكهرباء.

وكانت برلين قد وافقت على التخلي عن التنقيب عن الفحم البني من أجل توليد الكهرباء بحلول عام 2030 في المناجم الواقعة في منطقة غرب الراين. مع ذلك، لم يتم ربط هذا الهدف بمناجم الفحم البني في شرق البلاد.

على الرغم من أن وزير الاقتصاد وحماية البيئة روبرت هابيك دافع عن تقديم موعد التخلي عن الفحم، المقرر حاليا خلال عام 2038 في المنطقة، فقد قال إنه تم اتخاذ قرار بالإجماع.

ووفقا لتقرير الوكالة الاتحادية للشبكات، المقرر أن يناقشه مجلس الوزراء الاتحادي اليوم الأربعاء، فإنه تم تأمين إمدادات الكهرباء في ألمانيا للفترة من 2025 حتى 2031، على الرغم من ارتفاع استهلاك الكهرباء بسبب المضخات الحرارية و التنقل الكهربائي.

وخلص التقرير، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) أن التقديرات أخذت في الاعتبار التخلي التام عن الفحم بحلول عام 2030.

وأضاف التقرير" هذا يعني أنه يمكن الحفاظ على مستوى مرتفع للغاية من تأمين الامدادات في ألمانيا، حتى بالمعايير الأوروبية".

ويشار إلى أن الحكومة تنشر تقرير الوكالة الاتحادية للشبكات بشأن تأمين إمدادات الكهرباء كل عامين.