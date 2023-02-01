تواصل هطول الأمطار الغزيرة على الإسكندرية لليوم الثالث على التوالي

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تواصل هطول الأمطار الغزيرة على الإسكندرية ومناطق الساحل الشمالي لليوم الثالث على التوالي مع انخفاض درجة الحرارة وارتفاع أمواج البحر، وتراكمت المياه بالشوارع والميادين وأثرت على حركة المشاة وسير السيارات.

واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحي كافة الاستعدادات والدفع بسيارات كسح المياه بمختلف دوائر المحافظة لتصريف مياه الأمطار وتطهير "الشنايش" وتسهيل حركة المارة.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء نهاد شاهين إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر مع سرعة الانتقال، حفاظا على الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا إلى نوة "أنواء الكرم" شديدة الأمطار وتستمر لمدة 7 أيام تصاحبها رياح غربية.