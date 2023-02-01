الصين توجه مستشفياتها لتعزيز استخدام الطب الصيني التقليدي في علاج كورونا

وجهت الصين مستشفياتها العامة والخاصة بتعزيز قدرة خدمات الطب الصيني التقليدي، نظرا لمميزاته الفريدة في علاج العدوى الناجمة عن الإصابة بمرض "كوفيد- 19"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الأربعاء.



وبحسب إشعار نشرته فرقة العمل بين الوكالات التابعة لمجلس الدولة للاستجابة لـ "كوفيد- 19"، يتوجب على المستشفيات العامة على المستوى الثاني فما فوق، والمستشفيات الخاصة، تأسيس آلية عمل للاستخدام المتكامل بين الطب الصيني والطب الغربي في علاج عدوى "كوفيد- 19"، والحرص على تحقيق المزيد من التحسينات.



وشددت الوثيقة على تأسيس مجموعات خبراء على مستوى المستشفيات تتألف من أطباء الطب الصيني التقليدي والطب الغربي لإجراء استشارات متعددة التخصصات بشكل مشترك، ودراسة وتحديد تدابير العلاج للمرضى المصابين في الحالات الخطيرة والحرجة، من بين مهام أخرى.



كما نصت الوثيقة، أنه خلال علاج المرضى في الحالات الخطيرة والحرجة، يجب استخدام شرائح محضرة من الأدوية الخام الصينية، وتقنيات الطب الصيني التقليدي والأدوية الصينية التقليدية الجاهزة للاستخدام، بما في ذلك حقن الطب الصيني التقليدي، بشكل نشط وعقلاني.



كما سلط الإشعار الضوء على مشتريات واحتياطي الأدوية الصينية التقليدية الجاهزة للاستخدام وإعداد شرائح الأدوية الخام الصينية في المستشفيات، وخاصة تلك المخصصة لعلاج المرضى في الحالات الخطيرة والحرجة.



وأكدت الوثيقة أيضا على زيادة عدد موظفي الطب الصيني التقليدي في المستشفيات.



ولدى الصين نظام من 3 مستويات لتصنيف المستشفيات، حيث تأتي المستشفيات التي لديها أكبر عدد من الأسرّة وتقدم خدمات طبية شاملة، على قمة النظام المذكور.