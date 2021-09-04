تباطؤ وتيرة نمو الوظائف في أمريكا

أظهرت بيانات مؤسسة أيه.دي.بي ريسيرش إنستيتيوت الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء، تباطؤ وتيرة التوظيف في الشركات الأمريكية خلال الشهر الماضي لأقل مستوياتها منذ عامين، بسبب الطقس العاصف في مناطق عديدة من الولايات المتحدة.

وذكرت المؤسسة أن القطاع الخاص الأمريكي وفر خلال الشهر الماضي 106 آلاف وظيفة جديدة، وهو ما جاء أقل من توقعات جميع المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم.

وجاء تراجع عدد الوظائف الجديدة نتيجة انخفاض التوظيف بشكل أساسي في الشركات التي تضم أقل من 50 موظفا، في حين خفضت صناعات التعدين والتشييد الوظائف لديها، حيث كان الجزء الأكبر من التراجع في الغرب الأوسط الأمريكي، الذي شهد عواصف ثلجية قوية.

وقالت نيلا ريتشاردسون كبير الخبراء الاقتصاديين في أيه.دي.بي في بيان: "رأينا في يناير تأثير الاضطرابات المرتبطة بالطقس على التوظيف خلال أسبوعنا الاسترشادي، حيث كان التوظيف أقوى خلال الأسابيع الأخرى من الشهر، وعند نفس مستويات القوة المسجلة في أواخر العام الماضي".

في الوقت نفسه، زادت أجور العمال الذين ظلوا في وظائفهم خلال الشهر الماضي بنسبة 7.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين لم تشهد أي زيادة مقارنة بالشهر السابق.

وزادت أجور العمال الذين انتقلوا لوظائف أخرى خلال الشهر الماضي بنسبة 15.4% سنويا في المتوسط.