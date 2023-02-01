القوى العاملة: تشغيل 76 شابا بإحدى شركات القطاع الخاص في أسيوط

أعلنت مديرية القوى العاملة بأسيوط، تشغيل 76 شاباً بإحدى شركات المواد الغذائية برواتب تتراوح بين 4000، و6000 جنيه وذلك من خلال مقابلات شخصية تم عقدها داخل المديرية.

وأوضحت المديرية أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى والمساهمة في خفض معدلات البطالة.

وقال علي سيد مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، في تقريره للوزارة، إنه تم تشغيل الشباب بمرتبات تبدأ من 4000 جنيه، من خلال عقد مقابلات شخصية بالمديرية في إطار البروتوكول الموقع بين المديرية والشركة تحت إشراف إدارة التشغيل بالداخل.

وأضاف مدير المديرية أنه يجرى حالياً إستكمال المقابلات الشخصية للشباب لتشغيلهم بالشركة في الدفعات القادمة، وذلك تعزيزاً لدور الوزارة في تقديم خدمات للمواطنين من أبناء المحافظات لتوفير الحياة الكريمة في ضوء رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتحقيق أهدافها في الجمهورية الجديدة.