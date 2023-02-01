توقف ضخ الغاز في منشأة تخزين ألمانية بعد حدوث اشتعال

توقف ضخ الغاز إلى منشأة تخزين شمال غرب ألمانيا بعد حدوث اشتعال.

وقالت وكالة الشبكة الاتحادية مساء الثلاثاء إنها لا تتوقع أن يكون للحادث الذي وقع في وقت سابق اليوم أي تأثير على إمدادات الغاز الآمنة في ألمانيا. يشار إلى أن المنشأة الواقعة في منطقة ديبهولتس في ولاية سكسونيا السفلى هي أكبر منشأة لتخزين الغاز في ألمانيا.

وتم إغلاق منشأة التخزين كإجراء احترازي. وذهب خبراء من الشركة المشغلة وموظف في السلطة الإشرافية (مكتب الولاية للتعدين والطاقة والجيولوجيا) إلى الموقع لتحديد سبب الاشتعال. ولا توجد مؤشرات على وجود مؤثر خارجي ، حسبما قال متحدث باسم المكتب.

ولا يتكرر مثل هذا الحادث كثيرا، لكنه أضاف أنه "عندما يتم استخدام التكنولوجيا ، يمكن أن يحدث شيء من هذا القبيل".

ووفقا لبيان، لم يصب أحد جراء الاشتعال. ولم يتم الكشف عن أي آثار على البيئة.

ولم يتضح بعد متى سيتم ضخ الغاز مرة أخرى. وقال المتحدث: "لحسن الحظ، حدث الاشتعال في مرحلة التخزين وليس في مرحلة التسليم". لذلك لن يكون هناك أحد بانتظار تسلم الغاز.