توقعت وزارة المال، في الكويت تسجيل عجز في موزانة 2023-2024 يصل إلى 6.8 مليار دينار.

وقالت الوزارة، في بيان، إن المصروفات المتوقعة للعام المالي المقبل قدرت بـ26.3 مليار دينار، بالإضافة إلى إيرادات مقدرة عند 19.5 مليار دينار، وبذلك يصل العجز المتوقع إلى 6.8 مليارات دينار، وينخفض العجز إلى 5 مليارات دينار بعد احتساب أرباح الجهات المستقلة المتوقعة البالغة 1.77 مليار دينار.

وحددت الوزارة، بحسب ما نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية، سعر برميل النفط عند 70 دولارا، بينما يبلغ سعر التعادل قبل احتساب أرباح الجهات المستقلة 92.9 دولار للبرميل.

وأشارت إلى أن موازنة السنة المالية المقبلة "غير اعتيادية"، كونها محملة بمصروفات غير متكررة واستحقاقات متراكمة منذ سنوات سابقة ومنها 1.06 مليار دينار فقط لوزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء، بالإضافة إلى 481 مليون دينار لتغطية البدل النقدي لرصيد بيع الإجازات للعاملين في القطاع العام.

وأضافت الوزارة إلى أنها حملت الموازنة الجديدة إصلاحات مالية هيكلية، منها احتساب أرباح الجهات المستقلة في الموازنة، بالإضافة إلى إصلاحات لتقنين وترشيد المصروفات والتي ستدخل حيز التنفيذ تدريجيا لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية والتحوط أمام أي أمر طارئ.