بدء العمل في مد خط أنابيب غاز بين بلغاريا وصربيا

بدأت بلغاريا العمل في مد خط أنابيب جديد لنقل الغاز الطبيعي إلى صربيا يتيح نقل إمدادات الغاز من الدول الأخرى لتقليل الاعتماد على الإمدادات القادمة من روسيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن رئيسي صربيا ألكسندر فوسيتش وبلغاريا رومين راديف، حضرا حفل بدء أعمال البناء اليوم الأربعاء، في موقع قريب من العاصمة البلغارية صوفيا، حيث سيتم ربط الجزء الذي يبلغ طوله 62 كيلومترًا في بلغاريا بجزء طوله 108 كيلومترات في أراضي صربيا.

ويساهم الاتحاد الأوروبي في تمويل الخط الذي تبلغ تكلفته حوالي 170 مليون يورو، كجزء من جهود تنويع إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا بعيدا عن شركة جازبروم الروسية.

وعند بدء تشغيل الخط الذي تبلغ طاقته التشغيلية 1.8 مليار متر مكعب سيضيف خطًا جديدًا عبر بلغاريا التي تطور خط غاز للربط مع اليونان ومقدونيا الشمالية المجاورة.

ومن الممكن استيراد الغاز الطبيعي من أذربيجان عبر خط أنابيب ترانس-أناضول وخط ترانس أدرياتيك.

وقال فلاديمير مالينوف الرئيس التنفيذي لشركة بولجار ترانس جاز المشغلة لشبكة خطوط أنابيب الغاز في بلغاريا، إن بلاده تستهدف الانتهاء من العمل في الخط الجديد بحلول أكتوبر المقبل، على أن يبدأ تشغيله بكامل طاقته بنهاية العام الحالي.